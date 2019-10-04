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РИА Новости

В Мособлдуме поддержали идею штрафов за неправильный выгул животных

16:24 04.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМузей-заповедник Коломенское
Музей-заповедник Коломенское
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Музей-заповедник Коломенское. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской областной думе поддержали инициативу о массовой идентификации животных, сообщает пресс-служба органа.
В пресс-службе отмечают, что Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными, например за нарушения требований к выгулу. Также РКФ предлагает штрафовать в том числе за лечение животного без обезболивающего и организацию и проведение боев. По мнению экспертов, одна из сложностей при реализации предложения – необходимость масштабной идентификации животных.
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"Полностью поддерживаю необходимость идентификации и введение ответственности для владельцев, нарушающих требования к выгулу. Комитет проводит много мероприятий по теме безнадзорных животных, и все участники в один голос говорят о необходимости регистрации домашних питомцев", - заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.
По его словам, на первом этапе внедрения этой нормы будут сложности, но это необходимо, чтобы уменьшить количество беспризорных животных.
"Что касается штрафов, то считаю, что за выгул вне установленных для этого мест и загрязнения общественных мест продуктами жизнедеятельности животных, граждан надо штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей", – уточнил Керселян.
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По данным пресс-службы, в этом году в Подмосковье отловили 9 тысяч безнадзорных зверей. Всего сейчас в области 31 тысячи 127 кошек и собак без хозяев.
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Московская областная думаМосковская областьОбщество
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