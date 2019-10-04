Липецкое село третий раз подряд стало одним из лучших в стране

Всероссийский конкурс благоустройства "Лучшая муниципальная практика" проводится ежегодно с 2017 года. В этом году в федеральную конкурсную комиссию министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поступило более 180 заявок из 56 регионов страны. Большинство из них содержат информацию об успехах регионов в градостроительстве, создании комфортной жилищной среды в городах и селах, о развитии жилищно-коммунального хозяйства. Наряду с селом Преображеновка Добровского района, которое имеет свой плавательный бассейн, большой спортивный комплекс и дом культуры с кинотеатром, отмечены Бриньковское сельское поселение Краснодарского края и Кочегуренское сельское поселение Белгородской области.