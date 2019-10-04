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РИА Новости
Липецкая область

Липецкое село третий раз подряд стало одним из лучших в стране

16:21 04.10.2019 (обновлено: 16:32 04.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Yuri Bahaev / Бассейн в Преображеновке / Cropped imageБассейн в селе Преображеновка Липецкой области
Бассейн в селе Преображеновка Липецкой области
CC BY-SA 4.0 / Yuri Bahaev / Бассейн в Преображеновке / Cropped image
ЛИПЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Минстрой России подвел итоги Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика 2019" - в число победителей среди сельских поселений в третий раз подряд вошел Преображенский сельсовет Добровского района Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Всероссийский конкурс благоустройства "Лучшая муниципальная практика" проводится ежегодно с 2017 года. В этом году в федеральную конкурсную комиссию министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поступило более 180 заявок из 56 регионов страны. Большинство из них содержат информацию об успехах регионов в градостроительстве, создании комфортной жилищной среды в городах и селах, о развитии жилищно-коммунального хозяйства. Наряду с селом Преображеновка Добровского района, которое имеет свой плавательный бассейн, большой спортивный комплекс и дом культуры с кинотеатром, отмечены Бриньковское сельское поселение Краснодарского края и Кочегуренское сельское поселение Белгородской области.
"Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Это требует большой работы с населением области. Важно, чтобы жители заботились о своей малой родине и предлагали интересные идеи, которые можно широко тиражировать в других населённых пунктах", – отметил агентству глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
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Липецкая областьОбщество
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