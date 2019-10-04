МВД Южной Осетии и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

"Это позволит обмениваться опытом работы и информацией о мерах по повышению эффективности работы органов внутренних дел, по осуществлению функций, связанных с предупреждением и расследованием преступлений, а также укрепит и расширит взаимодействие и сотрудничество между органами внутренних дел обеих республик", - добавили в МВД ЛНР.