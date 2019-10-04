МВД Южной Осетии и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Главы министерств внутренних дел Южной Осетии и самопровозглашенной Луганской народной республики подписали в пятницу в Цхинвале соглашение о правовой помощи и сотрудничестве, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР.
"Четвертого октября 2019 года министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет и министр внутренних дел республики Южная Осетия Игорь Наниев подписали соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между министерством внутренних дел Луганской народной республики и министерством внутренних дел Республики Южная Осетия", - сообщили в ЦОС МВД ЛНР.
30 сентября, 17:15РИА НовостиАсад заявил о готовности укреплять отношения с Абхазией
В ведомстве уточнили, что в рамках этого соглашения правоохранительные ведомства будут осуществлять сотрудничество по многим направлениям служебной деятельности, в том числе по подготовке кадров, исполнению запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, развитию спортивных и культурных связей.
"Это позволит обмениваться опытом работы и информацией о мерах по повышению эффективности работы органов внутренних дел, по осуществлению функций, связанных с предупреждением и расследованием преступлений, а также укрепит и расширит взаимодействие и сотрудничество между органами внутренних дел обеих республик", - добавили в МВД ЛНР.