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РИА Новости

В Северной Осетии 400 человек эвакуировали из театра из-за пожара

16:09 04.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ПЯТИГОРСК, 4 окт - РИА Новости. Примерно 400 человек эвакуировали из театра оперы и балета в Северной Осетии из-за пожара на чердаке, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Поступил вызов в театр оперы и балета, пожарные выехали по третьему рангу, так как социально значимый объект. Было короткое замыкание люстры, горение на чердаке на площади 3 квадратных метра. Эвакуировано 400 человек", - сообщили в ведомстве.
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30 марта 2018, 08:00РИА Новости
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Как отмечается, в театре во время происшествия шла репетиция, пострадавших нет.
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