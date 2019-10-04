В Северной Осетии 400 человек эвакуировали из театра из-за пожара

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае

ПЯТИГОРСК, 4 окт - РИА Новости. Примерно 400 человек эвакуировали из театра оперы и балета в Северной Осетии из-за пожара на чердаке, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Поступил вызов в театр оперы и балета, пожарные выехали по третьему рангу, так как социально значимый объект. Было короткое замыкание люстры, горение на чердаке на площади 3 квадратных метра. Эвакуировано 400 человек", - сообщили в ведомстве.