На Камчатке ввели в строй новый рыбоперерабатывающий завод

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Новый рыбоперерабатывающий завод введен в строй на Камчатке, он стал 25-м по счету, запущенным с 2008 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Это уже 25-ый рыбоперерабатывающий завод, запущенный на Камчатке с 2008 года. Благодаря "Камчаттралфлоту", объем инвестиций в рыбопромышленный комплекс края увеличился еще более чем на 2 миллиарда рублей. И я не устану повторять – больше ни в одном субъекте Российской Федерации рыбаки не вкладывают в развитие производства таких денег, как на Камчатке. Это значит, что наши рыбопромышленники уверенно смотрят в будущее и уверены в завтрашнем дне", – сказал губернатор Владимир Илюхин, выступая на церемонии открытия завода.

По сообщению пресс-службы, объем вложений в строительство завода составил 2,3 миллиарда рублей, 1,6 миллиарда из которых – кредитные средства. Предприятие – один из восьми проектов, которые реализуются на Камчатке в рамках программы предоставления инвестиционных квот.Новый завод введен в эксплуатацию почти на полгода раньше, чем планировалось. На нем будут созданы 160 новых рабочих мест.

Ежедневно с конвейеров ООО "Камчаттралфлот" будут сходить 250 тонн мороженой продукции из белой рыбы, 100 тысяч банок консервов, 27 тонн рыбной муки и 6 тонн рыбьего жира. Современное оборудование позволяет сортировать 28 тонн минтая в час, производить 17 тонн фарша в сутки.