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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтерам откроют свободный доступ в социальные учреждения

16:06 04.10.2019
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровОграничения доступа в социальные учреждения для волонтеров будут сняты
Ограничения доступа в социальные учреждения для волонтеров будут сняты
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Волонтерам в ближайшее время предоставят доступ в социальные учреждения, включая психоневрологические интернаты, сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).
В рамках встречи с добровольцами на площадке Всероссийского форума "серебряных" добровольцев одна из участников форума обратилась к вице-премьеру с просьбой обратить внимание на проблему недопуска волонтеров для оказания помощи гражданам, содержащимся в психоневрологических интернатах.
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Добровольцев не пускают не только в эти, но и другие социальные учреждения, отметил председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
"Есть барьер – излишний перечень медицинских анализов и справок, которые нужно предоставить волонтеру. К обычным посетителям таких требований нет", – сказал он.
Татьяна Голикова заверила, что в самое ближайшее время данный вопрос будет решен и всем ответственным органам власти будут даны соответствующие поручения.
"Для того чтобы также как-то улучшить жизнь тех, кто оказался брошенным, мы дадим соответствующие поручения. Ваше участие в такого рода работе очень важно", – подчеркнула вице-премьер.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииТатьяна Голикова
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