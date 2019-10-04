Волонтерам откроют свободный доступ в социальные учреждения

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Волонтерам в ближайшее время предоставят доступ в социальные учреждения, включая психоневрологические интернаты, сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).
В рамках встречи с добровольцами на площадке Всероссийского форума "серебряных" добровольцев одна из участников форума обратилась к вице-премьеру с просьбой обратить внимание на проблему недопуска волонтеров для оказания помощи гражданам, содержащимся в психоневрологических интернатах.
Добровольцев не пускают не только в эти, но и другие социальные учреждения, отметил председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
"Есть барьер – излишний перечень медицинских анализов и справок, которые нужно предоставить волонтеру. К обычным посетителям таких требований нет", – сказал он.
Татьяна Голикова заверила, что в самое ближайшее время данный вопрос будет решен и всем ответственным органам власти будут даны соответствующие поручения.
"Для того чтобы также как-то улучшить жизнь тех, кто оказался брошенным, мы дадим соответствующие поручения. Ваше участие в такого рода работе очень важно", – подчеркнула вице-премьер.