Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T16:11Z
https://ria.ru/20191004/1559444239.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152451/37/1524513718_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_86b110097c336ef1902c718002f71ae6.jpg
РИА Новости

В крымских горах спасли двух туристок из Екатеринбурга

15:56 04.10.2019 (обновлено: 16:11 04.10.2019)
335
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДолина привидений на западном склоне южной гряды Демерджи
Долина привидений на западном склоне южной гряды Демерджи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Две заблудившиеся туристки из Екатеринбурга спасены в крымских горах, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии.
"Две девушки, гулявшие в районе горы Аю-Даг (поселок Гурзуф), от испуга из-за случившегося камнепада потеряли ориентиры и вышли к скалистому морскому берегу", - говорится в сообщении.
На поиски туристок был направлен катер Росгвардии.
"Обнаружив испуганных девушек, росгвардейцы подняли их на борт судна и доставили в населенный пункт", - рассказали в ведомстве.
Девушки не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Вывеска в горах Народ горного Бадахшана приветствует вас
23 сентября, 07:56РИА Новости
В горах Таджикистана спасли четырех подавших сигнал SOS туристов из Израиля
1021001
Обсудить 1
ТуризмтуристыНовости - ТуризмРосгвардияГурзуфКрымЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово. 21 февраля 2019
Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за плохой погоды
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД занимается вопросом возвращения паспортов из американского посольства
Логотип операционной системы Android
Google обнаружил в системе Android угрожающую пользователям уязвимость
Школьный коридор
Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах
Лента
новостей
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Зеленский рассказал, к кому ближе белорусы — украинцам или россиянам
Готовый коньячный спирт
В КБР ликвидировали нелегальный завод по производству коньячного спирта
Вид на Екатеринбург
На Урале проверят сообщение о кондукторе, высадившем ребенка из автобуса
Сбор грибов
В Архангельской области шесть дней искали в лесу "скрытную" пенсионерку
Наручники
В Рязани трех мужчин осудили за убийство ветерана Великой Отечественной
Задержанный
В Ингушетии полицейских, упустивших конвоируемого, заподозрили в халатности
Сова
В новой Москве 18 животных отпустили на волю из центра передержки
Флаг Донецкой Народной Республики
ДНР ждет от Киева данные о десятках удерживаемых сторонников республики
Грибы рыжики
В Саратовской области семья отравилась грибами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния