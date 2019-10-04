В крымских горах спасли двух туристок из Екатеринбурга

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Две заблудившиеся туристки из Екатеринбурга спасены в крымских горах, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

"Две девушки, гулявшие в районе горы Аю-Даг (поселок Гурзуф), от испуга из-за случившегося камнепада потеряли ориентиры и вышли к скалистому морскому берегу", - говорится в сообщении.

На поиски туристок был направлен катер Росгвардии.

"Обнаружив испуганных девушек, росгвардейцы подняли их на борт судна и доставили в населенный пункт", - рассказали в ведомстве.