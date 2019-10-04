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РИА Новости

Дутерте назвал Россию приоритетным торговым и инвестиционным партнером

15:51 04.10.2019 (обновлено: 16:24 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия является приоритетным торговым и инвестиционным партнером для Филиппин, заявил президент республики Родриго Дутерте на Российско-филиппинском форуме.
"Для нас Россия является приоритетным торговым и инвестиционным партнером", - сказал он.
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Дутерте напомнил, что в 2018 году объем торговли между двумя странами составил 1,36 миллиарда долларов, что более чем в два раза превышает показатель годом ранее.
"Мы продолжаем двигаться в этом направлении. Для этого в 2018 году мы создали филиппинский торгово-инвестиционный центр в Москве. Мы настроены на наращивание наших поставок в РФ", - отметил он.
"Я уверен, что наши экономические связи будут процветать и полностью реализуют свой потенциал", - заключил он.
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Родриго ДутертеРоссияФилиппиныЭкономика
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