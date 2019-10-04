Дутерте назвал Россию приоритетным торговым и инвестиционным партнером

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия является приоритетным торговым и инвестиционным партнером для Филиппин, заявил президент республики Родриго Дутерте на Российско-филиппинском форуме.
"Для нас Россия является приоритетным торговым и инвестиционным партнером", - сказал он.
3 октября, 03:40РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Филиппин
Дутерте напомнил, что в 2018 году объем торговли между двумя странами составил 1,36 миллиарда долларов, что более чем в два раза превышает показатель годом ранее.
"Мы продолжаем двигаться в этом направлении. Для этого в 2018 году мы создали филиппинский торгово-инвестиционный центр в Москве. Мы настроены на наращивание наших поставок в РФ", - отметил он.
"Я уверен, что наши экономические связи будут процветать и полностью реализуют свой потенциал", - заключил он.