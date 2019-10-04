Дутерте назвал Россию приоритетным торговым и инвестиционным партнером

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия является приоритетным торговым и инвестиционным партнером для Филиппин, заявил президент республики Родриго Дутерте на Российско-филиппинском форуме.

"Для нас Россия является приоритетным торговым и инвестиционным партнером", - сказал он.

Дутерте напомнил, что в 2018 году объем торговли между двумя странами составил 1,36 миллиарда долларов, что более чем в два раза превышает показатель годом ранее.

"Мы продолжаем двигаться в этом направлении. Для этого в 2018 году мы создали филиппинский торгово-инвестиционный центр в Москве. Мы настроены на наращивание наших поставок в РФ", - отметил он.