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РИА Новости

Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах

15:45 04.10.2019 (обновлено: 16:10 04.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный коридор
Школьный коридор
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьный коридор. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Учительница московской школы Наталья Любарская, где произошел инцидент с издевательствами над школьником, рассказала телеканалу "360" о том, что ей и ее близким угрожают.
Женщина является классным руководителем пострадавшего ребенка.
Как сообщает "360", мама мальчика утверждает, что учительница знала о ситуации, но ничего не предпринимала.
"Я уже второй день живу в каком-то кошмаре. Люди с незнакомых номеров (угрожают. — Прим. ред.), с разных городов, вплоть до того, что на корпоративную почту", — рассказала женщина. Любарская объяснила, что пыталась заблокировать свою страницу во "ВКонтакте", но пока у нее это не получилось. Родители ребенка, по ее словам, на контакт не идут.
Ранее в Сети появилось видео издевательств над учеником столичной школы, которого одноклассники опустили головой в унитаз. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
3 октября, 10:42РИА Новости
Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником
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