Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах

"Я уже второй день живу в каком-то кошмаре. Люди с незнакомых номеров (угрожают. — Прим. ред.), с разных городов, вплоть до того, что на корпоративную почту", — рассказала женщина. Любарская объяснила, что пыталась заблокировать свою страницу во "ВКонтакте", но пока у нее это не получилось. Родители ребенка, по ее словам, на контакт не идут.