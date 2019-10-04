Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Учительница московской школы Наталья Любарская, где произошел инцидент с издевательствами над школьником, рассказала телеканалу "360" о том, что ей и ее близким угрожают.
Женщина является классным руководителем пострадавшего ребенка.
Как сообщает "360", мама мальчика утверждает, что учительница знала о ситуации, но ничего не предпринимала.
"Я уже второй день живу в каком-то кошмаре. Люди с незнакомых номеров (угрожают. — Прим. ред.), с разных городов, вплоть до того, что на корпоративную почту", — рассказала женщина. Любарская объяснила, что пыталась заблокировать свою страницу во "ВКонтакте", но пока у нее это не получилось. Родители ребенка, по ее словам, на контакт не идут.
Ранее в Сети появилось видео издевательств над учеником столичной школы, которого одноклассники опустили головой в унитаз. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.