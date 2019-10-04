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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" инвестировала порядка 16-17 млрд рублей в подготовку к зиме

15:31 04.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБатарея отопления
Батарея отопления
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Т Плюс" вложила в ремонты и проектно-изыскательные работы (ПИРы) в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов около 16-17 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер в кулуарах Российской энергетической недели.

"Если брать в классическом подходе по деньгам - ремонты плюс ПИРы, это порядка 16-17 миллиардов рублей", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос об инвестициях компании в подготовку к предстоящей зиме.

Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсРоссияЭкономика
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