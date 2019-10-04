ДНР ждет от Киева данные о десятках удерживаемых сторонников республики

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ждет от Киева подтверждения об удержании на подконтрольной Киеву территории еще нескольких десятков сторонников ДНР, которые могут быть включены в списки для предстоящего обмена пленными.
Ранее Морозова заявила, что ДНР готова провести обмен пленными с Киевом по формуле "50 на 88".
"ДНР подтвердила украинской стороне (нахождение на территории ДНР – Прим. ред.) 35 человек (запрашиваемых Киевом для обмена пленными – Прим. ред.) дополнительно, мы нацелены на обмен. Но украинская сторона Донецкой народной республике за период в восемь месяцев (дополнительно) не подтвердила ни одного человека", - сказала РИА Новости Морозова.
По ее словам, ДНР направила Киеву запросы на подтверждение нескольких десятков сторонников республики, находящихся под стражей на подконтрольной Киеву территории.
"У нас есть дополнительные запросы, мы не останавливаемся на цифре 88 (подтвержденное Киевом число сторонников ДНР, подлежащих обмену - Прим. ред.) и требуем ответа, подтверждающего, что люди удерживаются на территории Украины, мы и так это знаем", - добавила Морозова.