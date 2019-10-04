ДНР ждет от Киева данные о десятках удерживаемых сторонников республики

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ждет от Киева подтверждения об удержании на подконтрольной Киеву территории еще нескольких десятков сторонников ДНР, которые могут быть включены в списки для предстоящего обмена пленными.

Ранее Морозова заявила, что ДНР готова провести обмен пленными с Киевом по формуле "50 на 88".

"ДНР подтвердила украинской стороне (нахождение на территории ДНР – Прим. ред.) 35 человек (запрашиваемых Киевом для обмена пленными – Прим. ред.) дополнительно, мы нацелены на обмен. Но украинская сторона Донецкой народной республике за период в восемь месяцев (дополнительно) не подтвердила ни одного человека", - сказала РИА Новости Морозова.

По ее словам, ДНР направила Киеву запросы на подтверждение нескольких десятков сторонников республики, находящихся под стражей на подконтрольной Киеву территории.