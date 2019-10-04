Джонсон попросит об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

Моэм представляет интересы группы противников "жесткого Brexit", обратившихся в сессионный суд Эдинбурга с просьбой установить, какие именно меры могут быть приняты в отношении премьера, если он не подчинится недавно вступившему в силу закону, обязующему его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября соглашения с ЕС. Поводом для обращения в суд стали заявления самого Джонсона, постоянно подчеркивающего, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября.