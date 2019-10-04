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РИА Новости

Джонсон попросит об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

15:23 04.10.2019
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Rourke
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
Моэм представляет интересы группы противников "жесткого Brexit", обратившихся в сессионный суд Эдинбурга с просьбой установить, какие именно меры могут быть приняты в отношении премьера, если он не подчинится недавно вступившему в силу закону, обязующему его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября соглашения с ЕС. Поводом для обращения в суд стали заявления самого Джонсона, постоянно подчеркивающего, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября.
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В документе, зачитанном в ходе заседания в пятницу и опубликованном Моэмом, говорится, что в случае, если условия не будут соблюдены, премьер не позднее 19 октября направит письмо ЕС с просьбой об отсрочке.
Офис премьера не комментирует ситуацию, поясняя это тем, что судебный процесс еще не завершен.
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