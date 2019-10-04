В Якутии учительница пообещала "спустить шкуру" с ученика из-за тетради

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Якутии учительница накричала на ученика и пригрозила "спустить с него шкуру" из-за забытой тетради, сообщил местный портал Ykt.ru.

На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как педагог отчитывает школьника, схватив за грудки.

После этого она отталкивает ученика и заходит в класс.

Как рассказал министр образования и науки республики Владимир Егоров, на видео — новая учительница английского языка, которая начала работать в школе в сентябре.

По его словам, организована служебная проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры.