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РИА Новости

В Якутии учительница пообещала "спустить шкуру" с ученика из-за тетради

15:20 04.10.2019 (обновлено: 18:11 04.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Якутии учительница накричала на ученика и пригрозила "спустить с него шкуру" из-за забытой тетради, сообщил местный портал Ykt.ru.
На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как педагог отчитывает школьника, схватив за грудки.
После этого она отталкивает ученика и заходит в класс.
Как рассказал министр образования и науки республики Владимир Егоров, на видео — новая учительница английского языка, которая начала работать в школе в сентябре.
По его словам, организована служебная проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры.
"Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах", — заключил чиновник.
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192944427
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ЯкутияОбразование - Общество
Популярные комментарии
Доходчиво )) Советская школа тоже славилась способностью качественно доносить материал )) К черту либерализм, побольше учеников, которые "не сахарные, не растают" от такого обращения ))
4 октября, 15:48
Gloomy Humorist
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