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РИА Новости

Помпео осудил нападения на журналистов в Черногории

15:06 04.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Нападения на журналистов в Черногории являются нападениями на демократию и общие принципы НАТО, виновные должны быть наказаны, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Подгорицу.
Помпео находится с визитом в Черногории, где в пятницу провел встречи с президентом Мило Джукановичем и премьером Душко Марковичем. Он заявил, что американские дипломаты в стране "сфокусированы на борьбе с коррупцией и свободе СМИ".
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"Они помогут вам достичь результата. Ранее в этом году я познакомился с Оливерой Лакич, журналисткой, которой выстрелили в ногу из-за статей про контрабанду сигарет. Такие нападения на журналистов – это нападения на демократию и общие принципы НАТО. Совершившие нападение должны понести ответственность", - цитирует госсекретаря США национальное телевидение Черногории.
Ранее власти в Подгорице неоднократно подвергались критике из Брюсселя в связи с недостаточным обеспечением свободы СМИ.
В мае прошлого года тогдашний комиссар по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнес Хан посетил в Черногории раненную перед тем неизвестными из пистолета журналистку Оливеру Лакич и редакцию ее газеты Vijesti и потребовал от властей Черногории расследования нападения.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в конце июня 2018 года подтвердил вердикт черногорского суда, согласно которому журналист Желько Иванович и его издательский дом должны выплатить 10 тысяч евро компенсации за моральный ущерб президенту Мило Джукановичу. Иванович является журналистом и исполнительным директором влиятельного издания Vijesti, которое принадлежит издательству Daily Press.
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В сентябре 2007 года на него в Подгорице напали трое неизвестных и жестоко избили. В последовавшей серии публикаций в газете Vijesti тогдашний премьер, нынешний президент Черногории рассматривался как возможный заказчик нападения.
Самое известное нападение на журналистов в Черногории произошло 27 мая 2004 года, когда перед зданием редакции в Подгорице был расстрелян из автомата владелец и главред оппозиционной газеты "Дан" Душко Йованович. Следствие и суд 14 лет не могут установить заказчиков и исполнителей. Единственный осужденный по делу - Дамир Мандич - получил 19 лет тюрьмы за соучастие в убийстве.
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Майк ПомпеоЧерногорияСШАВ мире
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