ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ДНР ждет от Киева гарантий помилования пленных, подлежащих обмену.

Ранее Морозова по итогам встречи гуманитарной подгруппы в Минске заявила, что Киев отказался предоставить гарантии помилования и прекращения уголовного преследования в отношении людей, подлежащих обмену.

"Наше главное требование, чтобы люди были процессуально очищены", - сказала РИА Новости Морозова.

Она добавила, что механизм, как это сделать, представители Киева прорабатывали два года. "Несколько переговоров назад они выдали этот механизм. Они предложили поменять меру пресечения людям, которые подлежат обмену, на личное обязательство. Такой человек имеет право на выезд за пределы Украины. Но у них есть и обязательство перед судом", - пояснила Морозова.

При этом, по ее словам, если человек не сможет явиться на заседание суда, это будет считаться нарушением и его объявят в розыск.

"Нас такой вариант категорически не устраивает. Мы предложили свой алгоритм и добавили еще один пункт в механизм, который дает гарантию впоследствии, что люди могут быть полностью процессуально очищены. Мы ждем от украинской стороны гарантии, что алгоритм правовой очистки будет доведен до конца и люди, даже если получат обвинительные приговоры, будут помилованы", - подчеркнула Морозова.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.