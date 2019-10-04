Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T14:40Z
https://ria.ru/20191004/1559439858.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_0:314:3082:2048_1036x0_80_0_0_5802b1c92fb04b796b1a0051d51417df.jpg
РИА Новости

В МВД назвали причину пожара на парковке в Махачкале

14:40 04.10.2019
281
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МВД России
Сотрудница МВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница МВД России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на парковке в Махачкале, в результате которого сгорели шесть машин, произошел, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки в одном из автомобилей, жертв и пострадавших  нет, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram.
Ранее представитель ГУ МЧС по республике сообщила РИА Новости, что шесть машин сгорели в результате пожара на парковке в Махачкале около банкетного зала поздно вечером в четверг.
"Предположительно из-за замыкания электропроводки в моторном отсеке автомашины Hyundai Santa Fe, принадлежащей 59-летнему местному жителю, произошло возгорание транспортного средства. В последующем огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили жителей дома, а именно: KIA Sportage, две автомашины Toyota Camry, "ВАЗ-217030" и Mitsubishi Pajero‎", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар удалось локализовать в течении получаса, но в результате возгорания KIA Sportage сгорела частично, а остальные - полностью.
"Жертв и пострадавших нет. Сумма причиненного пожаром ущерба устанавливается. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
000010
Обсудить 0
МахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
РИА
Новости
Прокуратура
В Воронеже осудили участников банды похитителей людей
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский пообещал разобраться в ситуации с телеканалом NewsOne
Лента
новостей
Нашивки сотрудников МЧС России
В Махачкале шесть машин сгорели в результате пожара на парковке
Монитор багажного сканера в зоне таможенного контроля международного аэропорта Казань
Ребенок из Украины получил дозу облучения при переходе польской границы
Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка ОТЭКО на Таманском полуострове. 4 октября 2019
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Актер Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры
Школьный коридор
Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах
Блок-пост в районе населенного пункта, где состоялся обмен пленными между Киевом и Донбассом
В ДНР раскрыли детали подготовки к обмену пленными с Киевом
Балкон
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Здание парламента Кипра в Никосии
Суд на Кипре рассмотрит дело о правонарушении в отношении двух россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния