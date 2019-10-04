В МВД назвали причину пожара на парковке в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на парковке в Махачкале, в результате которого сгорели шесть машин, произошел, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки в одном из автомобилей, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram.
Ранее представитель ГУ МЧС по республике сообщила РИА Новости, что шесть машин сгорели в результате пожара на парковке в Махачкале около банкетного зала поздно вечером в четверг.
"Предположительно из-за замыкания электропроводки в моторном отсеке автомашины Hyundai Santa Fe, принадлежащей 59-летнему местному жителю, произошло возгорание транспортного средства. В последующем огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили жителей дома, а именно: KIA Sportage, две автомашины Toyota Camry, "ВАЗ-217030" и Mitsubishi Pajero", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар удалось локализовать в течении получаса, но в результате возгорания KIA Sportage сгорела частично, а остальные - полностью.
"Жертв и пострадавших нет. Сумма причиненного пожаром ущерба устанавливается. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России