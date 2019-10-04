В МВД назвали причину пожара на парковке в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на парковке в Махачкале, в результате которого сгорели шесть машин, произошел, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки в одном из автомобилей, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД по республике в Пожар на парковке в Махачкале, в результате которого сгорели шесть машин, произошел, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки в одном из автомобилей, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram

Ранее представитель ГУ МЧС по республике сообщила РИА Новости, что шесть машин сгорели в результате пожара на парковке в Махачкале около банкетного зала поздно вечером в четверг.

"Предположительно из-за замыкания электропроводки в моторном отсеке автомашины Hyundai Santa Fe, принадлежащей 59-летнему местному жителю, произошло возгорание транспортного средства. В последующем огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили жителей дома, а именно: KIA Sportage, две автомашины Toyota Camry, "ВАЗ-217030" и Mitsubishi Pajero‎", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать в течении получаса, но в результате возгорания KIA Sportage сгорела частично, а остальные - полностью.