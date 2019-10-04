Путин проводит заседание набсовета "Россия — страна возможностей"

Владимир Путин проводит расширенное заседание наблюдательного совета организации "Россия — страна возможностей", мероприятие проходит на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Как ранее сообщили в Кремле, на заседании планируется озвучить основные результаты работы платформы, рассмотреть новые проекты и поставить дальнейшие задачи развития.
Организацию "Россия — страна возможностей" учредили по указу президента в 2018 году. Ее главная задача — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также разработка эффективных социальных лифтов в стране.
Набсовет возглавляет Владимир Путин.