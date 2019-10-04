Глава МИД Японии подчеркнул важность полной денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Правительство Японии на фоне недавнего ракетного пуска КНДР вновь выступило за полную денуклеаризацию Корейского полуострова и намерено тесно взаимодействовать по данному вопросу с Китаем, Россией, США и другими странами-членами Совета Безопасности ООН.
В частности, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул, что "пуск Северной Кореей баллистической ракеты вызывает сожаление и является нарушением положений резолюций СБ ООН".
"Для денуклеаризации Корейского полуострова мы намерены тесно взаимодействовать со странами-членами Совета безопасности, в том числе, с Францией, Германией и Великобританией, а также сотрудничать с Китаем, Россией и международным сообществом", - подчеркнул глава японского МИД в ходе пресс-конференции в пятницу.
В свою очередь, министр обороны Японии Таро Коно отметил важность внедрения системы, которая была бы способна отслеживать и перехватывать ракеты противника.
"На фоне того, что у Северной Кореи есть достаточное число баллистических ракет, дальность полета которых покрывает Японию, важно внедрить систему, такую как Aegis Ashore, которая была бы способна постоянно отслеживать и перехватывать (ракеты – ред.)", - подчеркнул он.
Коно также подчеркнул необходимость "полной и необратимой денуклеаризации Северной Кореи".
Утром в среду КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Такое в последний раз было в ноябре 2017 года. Дальность полета ракеты составила 450 километров, высота – 900 километров.