Глава МИД Японии подчеркнул важность полной денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Правительство Японии на фоне недавнего ракетного пуска КНДР вновь выступило за полную денуклеаризацию Корейского полуострова и намерено тесно взаимодействовать по данному вопросу с Китаем, Россией, США и другими странами-членами Совета Безопасности ООН.

В частности, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул, что "пуск Северной Кореей баллистической ракеты вызывает сожаление и является нарушением положений резолюций СБ ООН".

"Для денуклеаризации Корейского полуострова мы намерены тесно взаимодействовать со странами-членами Совета безопасности, в том числе, с Францией, Германией и Великобританией, а также сотрудничать с Китаем, Россией и международным сообществом", - подчеркнул глава японского МИД в ходе пресс-конференции в пятницу.

В свою очередь, министр обороны Японии Таро Коно отметил важность внедрения системы, которая была бы способна отслеживать и перехватывать ракеты противника.

"На фоне того, что у Северной Кореи есть достаточное число баллистических ракет, дальность полета которых покрывает Японию, важно внедрить систему, такую как Aegis Ashore, которая была бы способна постоянно отслеживать и перехватывать (ракеты – ред.)", - подчеркнул он.

Коно также подчеркнул необходимость "полной и необратимой денуклеаризации Северной Кореи".