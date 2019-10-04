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РИА Новости

Пресс-конференция сенатора Людмилы Боковой о законопроекте о геолокации

14:05 04.10.2019
8
8 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы БОКОВОЙ.
В ходе пресс-конференции пойдет речь о разработанном сенаторами законопроекте, позволяющем правоохранительным органам оперативно, не дожидаясь судебного решения, использовать данные о местоположении мобильных телефонов для поиска пропавших людей.

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