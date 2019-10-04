Власти Удмуртии откроют четыре школы и 27 детских садов в следующем году

УФА, 4 окт – РИА Новости. Четыре школы и 27 детских садов введут в эксплуатацию власти Удмуртии в 2019 году, сообщил глава республики Александр Бречалов на торжественном собрании, посвящённом Дню учителя.
"В вопросах материально-технического обеспечения мы делаем настоящий прорыв. Сейчас у нас строится четыре школы, в планах на ближайшие годы ещё пять школ. Вводим в этом году 27 яслей, и на этом не останавливаемся", - сказал Бречалов, отметив, что регион продолжит строительство объектов социальной инфраструктуры благодаря национальным проектам "Демография" и "Образование".
Глава Удмуртии рассказал о реализации проекта "Большой ремонт", на который выделен 950 миллионов рублей из федерального бюджета. В рамках проекта ремонтируют 49 образовательных учреждения региона: 51 детский сад и 33 школы.
"Чтобы нам не только удержать достигнутые позиции, но и развиваться дальше, необходимо очень тонко и своевременно чувствовать стремительно происходящие в мире изменения. Учитывая огромный потенциал республики, который включает и вас, педагогов, уверен, что в Удмуртии есть все возможности для развития", - отметил Александр Бречалов.
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