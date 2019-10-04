Власти Удмуртии откроют четыре школы и 27 детских садов в следующем году

"В вопросах материально-технического обеспечения мы делаем настоящий прорыв. Сейчас у нас строится четыре школы, в планах на ближайшие годы ещё пять школ. Вводим в этом году 27 яслей, и на этом не останавливаемся", - сказал Бречалов, отметив, что регион продолжит строительство объектов социальной инфраструктуры благодаря национальным проектам "Демография" и "Образование".