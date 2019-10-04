В ЛНР сообщили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 24 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.

"Двадцать девятого сентября, защищая территорию нашей республики в районе населенного пункта Логвиново, погиб военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий на брифинге.