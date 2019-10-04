Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T14:02Z
https://ria.ru/20191004/1559438315.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

В ЛНР сообщили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов

14:02 04.10.2019
94
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 24 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.
Автомобили скорой медицинской помощи
3 октября, 19:55РИА Новости
Пострадавшую от взрыва гранаты девочку из ЛНР прооперируют в России
"Двадцать девятого сентября, защищая территорию нашей республики в районе населенного пункта Логвиново, погиб военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий на брифинге.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международные правозащитные организации заставить Киев соблюдать перемирие.
000010
Обсудить 0
Яков ОсадчийЛНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
Почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности, заявил Гончарук
РИА
Новости
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. 22 июля 2019
ЛНР заявили о двух сбитых беспилотниках украинских силовиков в Донбассе
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Киев не будет просить у РФ помощи по делу об инциденте в Керченском проливе
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Эстонский премьер на русском языке поздравил педагогов с Днем учителя
Лента
новостей
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Власти Удмуртии откроют четыре школы и 27 детских садов в следующем году
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
Президент Азербайджана раскритиковал Совбез ООН из-за ситуации с Карабахом
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Здание парламента Кипра в Никосии
Суд на Кипре рассмотрит дело о правонарушении в отношении двух россиян
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве. 4 октября 2019
Генпрокурор Украины прокомментировал слова о том, что он человек Зеленского
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
В Кремле выступили за обмен с Украиной "всех на всех"
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
СМИ: в Багдаде полиция открыла огонь по группе демонстрантов
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
В Екатеринбурге открылась туристическая выставка EXPOTRAVEL 2019
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния