Силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать седьмого сентября в ЛНР заявили, что украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении 13 населенных пунктов ЛНР.
"Подчеркиваем, что факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 46, 14, 72 и 59 бригад ВС Украины", - заявил Осадчий.