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РИА Новости

СМИ: в Багдаде полиция открыла огонь по группе демонстрантов

13:26 04.10.2019
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© REUTERS / Wissm al-OkiliАкция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
© REUTERS / Wissm al-Okili
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
ДАМАСК, 4 окт - РИА Новости. Иракская полиция открыла в пятницу огонь по небольшой группе протестующих рядом с площадью Тахрир в Багдаде, сообщает агентство Shafaq.
"Иракская полиция открыла огонь по небольшой группе протестующих у площади Тахрир в Багдаде... В большинстве районов столицы с утра пятницы наблюдается тишина", - сообщает агентство.
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Отмечается, что сотрудники служб безопасности рассредоточены по основным площадям и улицам. По данным агентства, демонстранты готовят масштабную акцию протеста на вторую половину пятницы.
При этом телеканал al-Sumaria передает, что на площади Тахрир нет ни демонстрантов, ни обычных прохожих, а во всем городе спокойная обстановка.
В свою очередь премьер-министр Ирака Адиль Абд аль-Махди в телевизионном обращении утром в пятницу заявил, что "волшебного" решения всех проблем не существует, но он попытается принять закон о выплате пособий малообеспеченным семьям. Также он сообщил о создании комитета, который займется освобождением ранее задержанных протестующих, а погибших в ходе демонстраций признают "мучениками".
Ранее источник в Верховной комиссии по правам человека сообщил, что число жертв беспорядков в Ираке достигло 31, ранены почти 1188 человек.
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Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.
Власти Ирака полностью отключили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.
Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. При этом протесты не прекратились.
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