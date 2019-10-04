СМИ: в Багдаде полиция открыла огонь по группе демонстрантов

ДАМАСК, 4 окт - РИА Новости. Иракская полиция открыла в пятницу огонь по небольшой группе протестующих рядом с площадью Тахрир в Багдаде, сообщает агентство Иракская полиция открыла в пятницу огонь по небольшой группе протестующих рядом с площадью Тахрир в Багдаде, сообщает агентство Shafaq

"Иракская полиция открыла огонь по небольшой группе протестующих у площади Тахрир в Багдаде... В большинстве районов столицы с утра пятницы наблюдается тишина", - сообщает агентство.

Отмечается, что сотрудники служб безопасности рассредоточены по основным площадям и улицам. По данным агентства, демонстранты готовят масштабную акцию протеста на вторую половину пятницы.

При этом телеканал al-Sumaria передает, что на площади Тахрир нет ни демонстрантов, ни обычных прохожих, а во всем городе спокойная обстановка.

В свою очередь премьер-министр Ирака Адиль Абд аль-Махди в телевизионном обращении утром в пятницу заявил, что "волшебного" решения всех проблем не существует, но он попытается принять закон о выплате пособий малообеспеченным семьям. Также он сообщил о создании комитета, который займется освобождением ранее задержанных протестующих, а погибших в ходе демонстраций признают "мучениками".

Ранее источник в Верховной комиссии по правам человека сообщил, что число жертв беспорядков в Ираке достигло 31, ранены почти 1188 человек.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.

Власти Ирака полностью отключили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.