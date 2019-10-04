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РИА Новости

В ДНР готовятся к отводу сил в районе Петровского

13:20 04.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкБойцы подразделений народной милиции ДНР в селе Петровское
Бойцы подразделений народной милиции ДНР в селе Петровское
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Бойцы подразделений народной милиции ДНР в селе Петровское. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что подразделения ДНР готовятся к разведению сил в районе Петровского в Донбассе.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. Минобороны Украины заявило, что силовики технически готовы к разведению сил, отметив при этом, что условие для начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.
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"Подразделения Народной милиции ДНР проводят мероприятия, направленные на скорейшую реализацию плана разведения, предусмотренного Рамочным решением контактной группы 21 сентября о разведении сил и средств в районе поселка Петровское", - сказал Басурин.
Он отметил, что ситуация в районе Петровского на данный момент нестабильная: со стороны украинских силовиков миссией ОБСЕ фиксируются нарушения режима прекращения огня, отмечено нахождение военной техники в пределах участка разведения сил. "Нами зафиксирована установка противником дополнительных 178 противотанковых мин", - добавил Басурин.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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