В ДНР готовятся к отводу сил в районе Петровского

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что подразделения ДНР готовятся к разведению сил в районе Петровского в Донбассе.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. Минобороны Украины заявило, что силовики технически готовы к разведению сил, отметив при этом, что условие для начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.

"Подразделения Народной милиции ДНР проводят мероприятия, направленные на скорейшую реализацию плана разведения, предусмотренного Рамочным решением контактной группы 21 сентября о разведении сил и средств в районе поселка Петровское", - сказал Басурин.

Он отметил, что ситуация в районе Петровского на данный момент нестабильная: со стороны украинских силовиков миссией ОБСЕ фиксируются нарушения режима прекращения огня, отмечено нахождение военной техники в пределах участка разведения сил. "Нами зафиксирована установка противником дополнительных 178 противотанковых мин", - добавил Басурин.