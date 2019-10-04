Фотопроект спецкора МИА "Россия сегодня", победивший в Photolux Award

Темой конкурса "Intarget Photolux Award-2019" стали "Миры".
Гран-при конкурса вручат на фотографической биенналле Photolux. Она пройдет в итальянском городе Лукка с 16 ноября по 8 декабря.
Гран-при конкурса вручат на фотографической биенналле Photolux. Она пройдет в итальянском городе Лукка с 16 ноября по 8 декабря.
Биеннале Photolux проводится с 2013 года.
Серия "Серая зона" Валерия Мельникова посвящена линии соприкосновения в Донбассе.
Серия "Серая зона" Валерия Мельникова посвящена линии соприкосновения в Донбассе.
"Серая зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны", — так описал Мельников свой проект.
"Серая зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны", — так описал Мельников свой проект.
Это уже третий проект Мельникова, посвященный продолжающемуся конфликту в Донбассе.
Это уже третий проект Мельникова, посвященный продолжающемуся конфликту в Донбассе.
Фотограф задумал и начал снимать этот проект в 2016 году и продолжает до сих пор.
Фотограф задумал и начал снимать этот проект в 2016 году и продолжает до сих пор.
Предыдущие работы назывались "Черные дни Украины" и "Под землей".
Валерий Мельников — многократный лауреат международных премий, в том числе World Press Photo.
Валерий Мельников — многократный лауреат международных премий, в том числе World Press Photo.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.
Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
Однако украинские военные постоянно нарушают его.
Обстрелы часто ведутся в направлении населенных пунктов.
В ДНР и ЛНР ежедневно отчитываются о пострадавших при обстрелах.
Миссия ОБСЕ также фиксирует нарушения режима прекращения огня.