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РИА Новости

Фотопроект спецкора МИА "Россия сегодня", победивший в Photolux Award

15:05 04.10.2019 (обновлено: 18:16 04.10.2019)
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Организаторы конкурса фотографии Intarget Photolux Award назвали победителя этого года. Им стал специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников. Жюри отметило его серию фотографий "Серая зона". Самые интересные работы — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников

Темой конкурса "Intarget Photolux Award-2019" стали "Миры".

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
1 из 15

Темой конкурса "Intarget Photolux Award-2019" стали "Миры".

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Гран-при конкурса вручат на фотографической биенналле Photolux. Она пройдет в итальянском городе Лукка с 16 ноября по 8 декабря.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
2 из 15

Гран-при конкурса вручат на фотографической биенналле Photolux. Она пройдет в итальянском городе Лукка с 16 ноября по 8 декабря.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Биеннале Photolux проводится с 2013 года.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
3 из 15

Биеннале Photolux проводится с 2013 года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Серия "Серая зона" Валерия Мельникова посвящена линии соприкосновения в Донбассе.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
4 из 15

Серия "Серая зона" Валерия Мельникова посвящена линии соприкосновения в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

"Серая зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны", — так описал Мельников свой проект.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
5 из 15

"Серая зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны", — так описал Мельников свой проект.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Это уже третий проект Мельникова, посвященный продолжающемуся конфликту в Донбассе.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
6 из 15

Это уже третий проект Мельникова, посвященный продолжающемуся конфликту в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Фотограф задумал и начал снимать этот проект в 2016 году и продолжает до сих пор.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
7 из 15

Фотограф задумал и начал снимать этот проект в 2016 году и продолжает до сих пор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Предыдущие работы назывались "Черные дни Украины" и "Под землей".

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
8 из 15

Предыдущие работы назывались "Черные дни Украины" и "Под землей".

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Валерий Мельников — многократный лауреат международных премий, в том числе World Press Photo.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
9 из 15

Валерий Мельников — многократный лауреат международных премий, в том числе World Press Photo.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
10 из 15

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
11 из 15

Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Однако украинские военные постоянно нарушают его.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
12 из 15

Однако украинские военные постоянно нарушают его.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Обстрелы часто ведутся в направлении населенных пунктов.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
13 из 15

Обстрелы часто ведутся в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

В ДНР и ЛНР ежедневно отчитываются о пострадавших при обстрелах.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
14 из 15

В ДНР и ЛНР ежедневно отчитываются о пострадавших при обстрелах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Миссия ОБСЕ также фиксирует нарушения режима прекращения огня.

Фотография Валерия Мельникова из серии Серая зона
15 из 15

Миссия ОБСЕ также фиксирует нарушения режима прекращения огня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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