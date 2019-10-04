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РИА Новости

Почти треть россиян не ожидает изменений курса рубля, показал опрос

13:14 04.10.2019
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© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ровно 30% россиян не ждут изменений курса рубля по отношению к другим валютам в ближайшее время, на снижение рассчитывает 21%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, 30% граждан считают, что курс национальной валюты в ближайшее время останется неизменным; 21% респондентов ответили, что он будет снижаться, при этом 18% уверены, что курс скорее вырастет. Еще 31% затруднились ответить.
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Согласно исследованию, 45% респондентов думают, что курс рубля в большей степени зависит от действий властей; 36% - от обстоятельств, на которые невозможно повлиять. Еще 19% затруднились ответить на вопрос.
По мнению трети граждан (33%), действия российских властей направлены на удержание курса рубля неизменным. При этом 37% опрошенных заявили, что власти должны способствовать повышению курса нацвалюты, 25% полагают, что необходимо удерживать курс; 8% - способствовать понижению, а 3% ответили, что власти ничего не должны делать в этом направлении.
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Результаты исследования показали, что лишь 33% респондентов следят за курсом национальной валюты, чаще всего это россияне с доходом более 45 тысяч рублей (51%), люди среднего возраста - 31-45 лет и с высшим образованием (46%), а также молодые люди с высшим образованием- 18-30 лет (45%). В августе прошлого года этот показатель был выше почти на 6% и достигал 39%. Не следят за курсом сегодня 66%, среди них большинство граждан, у которых не было дохода в предыдущем месяце (79%) и люди со средним общим образованием и ниже (73%). В 2018 не проявляли интереса к курсу рубля 60%.
Социологи отмечают, что только 13% респондентов переживают из-за колебаний курса, а 20%, наоборот, не нервничают по этому поводу. При этом 40% россиян сообщили, что изменения курса рубля сильно влияют на их жизнь. Еще 26% отметили, что колебание курса никак на них не отражается, а 22% слабо оценивают его влияние на свою жизнь.
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По данным опроса, мнение о том, что рост курса рубля по отношению к другим валютам полезнее для экономики России, поддерживает половина (50%) респондентов, при этом 17% придерживаются противоположного мнения.
Опрос "ФОМнибус" проводился 28-29 сентября в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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курс рубляФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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