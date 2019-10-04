В ДНР заявили, что сбили три беспилотника украинских силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю сбило три беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по территории ДНР, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.