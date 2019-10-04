В ДНР заявили, что сбили три беспилотника украинских силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю сбило три беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по территории ДНР, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Вооруженные формирования Украины продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для корректировки огня по территории нашей республики. За прошедшую неделю, благодаря профессиональным действиям наших защитников, враг потерял три беспилотных летательных аппарата", - сказал Басурин.