Силовики 823 раза нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса

В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса

"С момента объявления перемирия враг нарушил его 823 раза. Всего в результате обстрелов погибли двое и получили ранения 13 мирных жителей, а также ранены трое сотрудников МЧС республики. Повреждены 179 жилых домостроений и объектов инфраструктуры", - сказал Басурин.