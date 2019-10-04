Силовики 823 раза нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силовики 823 раза нарушили новое перемирие в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"С момента объявления перемирия враг нарушил его 823 раза. Всего в результате обстрелов погибли двое и получили ранения 13 мирных жителей, а также ранены трое сотрудников МЧС республики. Повреждены 179 жилых домостроений и объектов инфраструктуры", - сказал Басурин.