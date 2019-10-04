Спецкор МИА "Россия сегодня" стал победителем Intarget Photolux Award

РИМ, 4 окт – РИА Новости. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников стал победителем международного конкурса Intarget Photolux Award-2019. Представительное жюри отметило его серию "Серая зона" о территории вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. Гран-при конкурса будет вручен Мельникову на фотографической биеннале Photolux, которая пройдет в итальянском городе Лукка с 16 ноября по 8 декабря.
"Серая зона – это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны. Это состояние экзистенциального одиночества человека, потерявшего надежду", – так описывает свой проект сам фотограф.
"Мне приятно быть в числе победителей конкурса Photolux Award. Благодаря этому проект "Серая зона" будет показан в Италии и его смогут увидеть участники фестиваля и обычные жители, это очень важно, – сказал Мельников. – "Серая зона" – это мой третий большой проект, посвященный продолжающемуся конфликту в Донбассе, точнее, гуманитарным последствиям этой войны, как и два предыдущих, "Черные дни Украины" и "Под землей". "Серую зону" задумал и начал снимать в 2016 году и продолжаю до сих пор".
Валерий Мельников – многократный лауреат международных премий, в том числе World Press Photo, самого престижного фотографического конкурса мира. Биеннале Photolux проводится в Лукке с 2013 года.
Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"
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Фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона"