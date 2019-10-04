Украинские силовики ведут огонь по БПЛА ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

"Украинские каратели вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА наблюдателей миссии ОБСЕ в районах населенных пунктов Богдановка, Водяное, Гнутово, в связи с чем наблюдатели миссии были вынуждены прекращать мониторинг. Во всех указанных районах нашей разведкой фиксируется сосредоточение запрещенного вооружения", - сказал Басурин.