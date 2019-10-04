Украинские силовики ведут огонь по БПЛА ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе, открывая огонь по их беспилотникам, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Украинские каратели вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА наблюдателей миссии ОБСЕ в районах населенных пунктов Богдановка, Водяное, Гнутово, в связи с чем наблюдатели миссии были вынуждены прекращать мониторинг. Во всех указанных районах нашей разведкой фиксируется сосредоточение запрещенного вооружения", - сказал Басурин.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru