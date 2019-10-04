В Эрмитажном театре будут показывать кино

Представленные в Эрмитажном театре фильмы выбраны не случайно: "Все короткометражки Александра Цыпкина рассказывают о современных людях, живущих в большом городе, в том числе и в Санкт-Петербурге. Здесь они встречаются, влюбляются, прощаются, ведут дела – в общем, живут. Каждая киноистория сродни своеобразной театральной зарисовке, пронизанной энергией реальной жизни", – рассказал вице-президент по стратегическим коммуникациям tvzavr Олеся Теплова.
"Мне бесконечно повезло, что мои истории вызывают интерес у продюсеров, режиссеров, что образы самих рассказов соглашаются воплотить в кинореальность лучшие актеры нашей страны. И несмотря на большой успех короткометражных фильмов, у меня была до этого нереализованная мечта – попробовать показать работы по моим сценариям подряд, чтобы это превратилось в некий альманах с перетекающим настроением из одной картины в другую и с каким-то общим посылом", – отметил Александр Цыпкин.