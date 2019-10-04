В Эрмитажном театре будут показывать кино

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Благотворительный проект-эксперимент "Кино в Эрмитаже" откроется 11 октября 2019 года в Эрмитажном театре премьерой короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина, сообщается в пресс-релизе проекта.

После показа литератор и актеры представят свои работы и ответят на вопросы зрителей.

Проект, организованный Государственным Эрмитажем и онлайн-кинотеатром tvzavr, приурочен к Году Театра в России. В случае успеха он получит продолжение новыми предпремьерными показами.

Представленные в Эрмитажном театре фильмы выбраны не случайно: "Все короткометражки Александра Цыпкина рассказывают о современных людях, живущих в большом городе, в том числе и в Санкт-Петербурге. Здесь они встречаются, влюбляются, прощаются, ведут дела – в общем, живут. Каждая киноистория сродни своеобразной театральной зарисовке, пронизанной энергией реальной жизни", – рассказал вице-президент по стратегическим коммуникациям tvzavr Олеся Теплова.

В Эрмитажном театре фильмы, снятые по сценарию Александра Цыпкина, впервые будут объединены в полнометражное кино и представлены на большом экране. В серию войдут: “Ты его любила?” (реж. Елена Полякова), “Прощай, любимый” (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), “Эвтаназия” (реж. Елена Бродач), “Утренний секс” (реж. Александр Цыпкин) и “Темная ночь. Анна Каренина” (реж. Радда Новикова).

"Мне бесконечно повезло, что мои истории вызывают интерес у продюсеров, режиссеров, что образы самих рассказов соглашаются воплотить в кинореальность лучшие актеры нашей страны. И несмотря на большой успех короткометражных фильмов, у меня была до этого нереализованная мечта – попробовать показать работы по моим сценариям подряд, чтобы это превратилось в некий альманах с перетекающим настроением из одной картины в другую и с каким-то общим посылом", – отметил Александр Цыпкин.

Зрителям премьерного показа короткометражек Александра Цыпкина будет предоставлена возможность сделать пожертвования в "Фонд Дети-Бабочки", среди попечителей которого народная артистка России Ксения Раппопорт, актер театра и кино Данила Козловский. "Я счастлива и горжусь многолетней дружбой нашего "Фонда Дети-Бабочки" с великим музеем Эрмитаж. В этом году начинает свою жизнь новый интересный благотворительный проект - "Кино в Эрмитаже" Уверена, что он принесёт удовольствие и радость своим зрителям, а также помощь нашим хрупким подопечным. Искренне благодарю всех участников!", – сказала Ксения Раппопорт.

Чтобы принять участие, нужно предварительно зарегистрироваться на timepad:

https://detibabochkifund.timepad.ru/event/1080322/