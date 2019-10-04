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РИА Новости

Голикова поручила доработать проект концепции активного долголетия

12:46 04.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила доработать проект концепции активного долголетия, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минтруду России (М.А. Топилину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, с секцией Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) "Старшее поколение" провести обсуждение с экспертным и научным сообществом проекта Концепции активного долголетия и его доработку", - говорится в документе.
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