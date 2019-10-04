МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила доработать проект концепции активного долголетия, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минтруду России (М.А. Топилину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, с секцией Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) "Старшее поколение" провести обсуждение с экспертным и научным сообществом проекта Концепции активного долголетия и его доработку", - говорится в документе.