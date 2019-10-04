Британия получила предложение Путина о моратории на РСМД

"Мы получили письмо от президента Путина. Позиция Британии по мораторию, предложенному РФ на РСМД, такая же как у всех других стран-членов НАТО. Было бы хорошо, если бы мораторий был объявлен, но проблема в том, что Россия уже разработала и разместила ракеты. В этом заключается проблема", - сказал он журналистам.