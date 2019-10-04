Британия получила предложение Путина о моратории на РСМД

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Британия получила предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от президента РФ Владимира Путина, ее позиция схожа с позицией других стран-членов НАТО, заявил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
"Мы получили письмо от президента Путина. Позиция Британии по мораторию, предложенному РФ на РСМД, такая же как у всех других стран-членов НАТО. Было бы хорошо, если бы мораторий был объявлен, но проблема в том, что Россия уже разработала и разместила ракеты. В этом заключается проблема", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
До 2 августа между США и Россией существовал договор о РСМД, полностью запрещавший эти ракеты. В начале года Вашингтон объявил о решении выйти из соглашения в одностороннем порядке, обвиняя Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.