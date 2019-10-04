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РИА Новости
Культура

Выдвинутый от России на "Оскар" фильм "Дылда" покажут в британском прокате

12:37 04.10.2019
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© Нон-стоп Продакшн, 2019Кадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© Нон-стоп Продакшн, 2019
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фильм "Дылда" Кантемира Балагова, выдвинутый от России на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выйдет в британский прокат с 11 октября, сообщил продюсер картины Александр Роднянский.
В конце сентября состоялось заседание российского оскаровского комитета, по итогам которого его участники приняли решение выдвинуть фильм "Дылда" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

"Сегодня нас ждет показ в главном кинозале страны - огромном National Film Theatre, своеобразном аналоге ушедших по факту в прошлое московских Киноцентра и Дома кино. А уже 11 октября фильм выходит в британский прокат", - написал Роднянский в своем инстаграме.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
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