Выдвинутый от России на "Оскар" фильм "Дылда" покажут в британском прокате

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фильм "Дылда" Кантемира Балагова, выдвинутый от России на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выйдет в британский прокат с 11 октября, сообщил продюсер картины Александр Роднянский.

В конце сентября состоялось заседание российского оскаровского комитета, по итогам которого его участники приняли решение выдвинуть фильм "Дылда" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

"Сегодня нас ждет показ в главном кинозале страны - огромном National Film Theatre, своеобразном аналоге ушедших по факту в прошлое московских Киноцентра и Дома кино. А уже 11 октября фильм выходит в британский прокат", - написал Роднянский в своем инстаграме.