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РИА Новости

Генпрокурор Украины прокомментировал слова о том, что он человек Зеленского

12:35 04.10.2019 (обновлено: 14:51 04.10.2019)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoГенеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве. 4 октября 2019
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве. 4 октября 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве. 4 октября 2019
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в пятницу прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он его человек.
Согласно стенограмме телефонного разговора в июле президент Украины Владимир Зеленский пообещал лидеру США Дональду Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело сына главного соперника Трампа по выборам Джо Байдена. Зеленский заявил, что генпрокурор 100% его человек. Зеленский заявил, что не оказывал давление ни на кого на Украине, чтобы начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Дела покажут. Словами убедить никого нельзя", - сказал Рябошапка, комментируя вопрос журналистов о том, можно ли доверять расследованиям, которые проводит генпрокуратура Украины, если генпрокурор на 100% человек президента. Трансляцию вел телеканал "Наш"

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Руслан РябошапкаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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