Генпрокурор Украины прокомментировал слова о том, что он человек Зеленского

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в пятницу прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он его человек.

Согласно стенограмме телефонного разговора в июле президент Украины Владимир Зеленский пообещал лидеру США Дональду Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело сына главного соперника Трампа по выборам Джо Байдена. Зеленский заявил, что генпрокурор 100% его человек. Зеленский заявил, что не оказывал давление ни на кого на Украине, чтобы начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Дела покажут. Словами убедить никого нельзя", - сказал Рябошапка, комментируя вопрос журналистов о том, можно ли доверять расследованиям, которые проводит генпрокуратура Украины, если генпрокурор на 100% человек президента. Трансляцию вел телеканал "Наш"

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.