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РИА Новости

Песков: система предупреждения о ракетном ударе появится у КНР своевременно

12:29 04.10.2019 (обновлено: 12:36 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которую Россия помогает развернуть Китаю, будет готова своевременно, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
"Своевременно", - сказал Песков журналистам, в ответ на вопрос, когда будет готова данная система.
Также он указал, что отношения между РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства. "Россия и Китай осуществляют эти отношения в различных областях. В том числе и в самых чувствительных, связанных с военно-техническим сотрудничеством и в плане обеспечения безопасности и обороноспособности. В рамках этого взаимодействия продвинутого партнерства и осуществляется разработка различных проектов, в том числе и тех, о которых упомянул глава государства", - отметил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинКитайРоссияБезопасность
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