Песков: система предупреждения о ракетном ударе появится у КНР своевременно

Также он указал, что отношения между РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства. "Россия и Китай осуществляют эти отношения в различных областях. В том числе и в самых чувствительных, связанных с военно-техническим сотрудничеством и в плане обеспечения безопасности и обороноспособности. В рамках этого взаимодействия продвинутого партнерства и осуществляется разработка различных проектов, в том числе и тех, о которых упомянул глава государства", - отметил представитель Кремля.