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РИА Новости

Число отравившихся на свадьбе на Украине увеличилось до 63

12:29 04.10.2019
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением после свадьбы в ресторане "Оскар" в Черновицкой области Украины увеличилось до 63, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что 19 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в Черновицкой области. Позже число госпитализированных выросло до 31.
"В период с 1 по 3 октября с признаками пищевого отравления в лечебные учреждения доставлены 63 человека (из них 16 детей), которые 29-30 сентября праздновали свадьбу в ресторане "Оскар" в поселке Путила", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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