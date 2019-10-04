В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подготовка к саммиту в "нормандском формате" по Украине ведется на уровне помощников президентов, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ведется подготовка, ведется работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать. Речь идет о четырех главах государств, которые естественно имеют насыщенный график. Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о подготовке к саммиту.
В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Франция и Германия.