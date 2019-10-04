Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T12:12Z
https://ria.ru/20191004/1559431058.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155766/05/1557660530_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_24a963ffa8ee26980edde2d6918e06c3.jpg
РИА Новости

В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"

12:11 04.10.2019 (обновлено: 12:12 04.10.2019)
1439
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подготовка к саммиту в "нормандском формате" по Украине ведется на уровне помощников президентов, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ведется подготовка, ведется работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать. Речь идет о четырех главах государств, которые естественно имеют насыщенный график. Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о подготовке к саммиту.
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
3 октября, 17:06РИА Новости
Ушаков оценил возможность проведения "нормандского" саммита 16 октября
В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Франция и Германия.
250002
Обсудить 0
Дмитрий ПесковФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
Президент Азербайджана раскритиковал Совбез ООН из-за ситуации с Карабахом
РИА
Новости
Блок-пост в районе населенного пункта, где состоялся обмен пленными между Киевом и Донбассом
В ДНР раскрыли детали подготовки к обмену пленными с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Лента
новостей
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области
В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса
Хантер Байден
Глава ГПУ рассказал о делах, к которым может быть причастен сын Байдена
Перевозка ребенка в автомобиле
К программе "Детство без опасности" присоединился 21 регион России
Министр финансов России Антон Силуанов
В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в российских СМИ
Петр Порошенко
Порошенко заявил, что готов представить план реализации Минских соглашений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния