В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"

"Сейчас ведется подготовка, ведется работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать. Речь идет о четырех главах государств, которые естественно имеют насыщенный график. Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о подготовке к саммиту.