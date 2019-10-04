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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт: Китай прошел путь от аграрной страны до цифровой державы

12:07 04.10.2019
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© AP Photo / Eugene HoshikoПроизводство материнских плат для смартфонов на заводе в Шанхае
Производство материнских плат для смартфонов на заводе в Шанхае
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай сделал большой рывок в области цифровизации. Число интернет пользователей за четверть века выросло от нескольких сотен тысяч до 850 миллионов человек. Китай уже занимает лидирующие позиции в технологиях развития связи пятого поколения. За 70 лет страна прошла долгий путь от отсталой аграрной страны к мировому локомотиву цифровизации.
Достижения Китая в цифровизации за последние 20-25 лет впечатляют. Если в 1997 году доступом в интернет обладали лишь чуть более 600 тысяч китайцев, то в 2019 году число интернет пользователей, по официальным данным, превысило 850 миллионов человек. Средняя скорость интернет-соединения за последние пять лет выросла семикратно, а стоимость мобильного интернета, как посчитали в Министерстве промышленности и информатизации КНР, снизилась на 90%. В итоге он стал доступен подавляющему большинству жителей страны. По данным китайской статистики, с мобильных устройств выходят во всемирную сеть 99% всех китайских пользователей. Развитию способствует хорошо налаженная инфраструктура. По данным на прошлый год, 98% населения страны проживало в зонах покрытия сетями 4G. Было построено 3,7 миллиона базовых станций. Как сообщает агентство Синьхуа, высокоскоростной мобильный интернет стал доступен всем жителям, в том числе в труднодоступных горных районах.
© REUTERS / Jason LeeПрезентация смартфона Mi Mix Alpha в Пекине
Презентация смартфона Mi Mix Alpha в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Презентация смартфона Mi Mix Alpha в Пекине
Повсеместная цифровизация позволила Китаю занять новое место в мировой цепочке создания ценностей. Если в 90-е и 2000-е годы за Китаем прочно удерживалась слава мировой фабрики, производящей дешевые товары широкого потребления, а также большой копировальной машины, которая заимствует все передовые технологии, разработанные в мире, то теперь ситуация меняется. Цифровая экономика, по оценкам Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в 2018 году выросла до 31.3 триллиона юаней, что составляет 34.8% ВВП страны, и вносит 67.9% в общий рост ВВП. На общей волне цифровизации появились технологические гиганты – Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei. В этом году среди компаний-единорогов – стартапов с капитализацией более 1 миллиарда долларов, самые дорогие – две китайские компании. Bytedance оценена в 75 миллиардов долларов, Didi Chuxing – в 56 миллиардов долларов, и лишь на третьей строчке американская JUUL Labs, которая стоит 50 миллиардов долларов.
Успех Китая в технологическом развитии во многом обеспечивался государственной поддержкой. Согласно опубликованной в 2017 году Программе развития искусственного интеллекта нового поколения, к 2030 году Китай должен стать мировым лидером в области ИИ, отрасль должна аккумулировать около 150 миллиардов долларов. Согласно другой программе, "Сделано в Китае – 2025", Китай должен занять лидирующие позиции в мире по высокотехнологичному производству, компьютерным чипам, самоуправляемым автомобилям, новым материалам, биотехнологиям. Программа предусматривает, что через 6 лет Китай должен в целом обеспечивать себя необходимыми ключевыми компонентами для создания высокотехнологичной продукции: доля собственного производства должна быть не меньше 70%. Наличие стратегического планирования и внимание к этой сфере высшего руководства КНР – важные составляющие китайского технологического чуда, сказал в интервью Sputnik руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.
"Китай укрепит свою роль одного из лидеров глобального цифрового рынка. Высокий уровень развития ИКТ, продолжающиеся многомиллиардные вливания в разработки и подготовку кадров, наличие стратегического планирования и внимание к этой сфере высшего руководства КНР, а также собственный огромный рынок являются слагаемыми успеха на этом пути", - сказал он.
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Успехам Китая рады не все страны. США, например, восприняли это как гонку за технологическое лидерство. В Вашингтоне впервые почувствовали, что буквально через несколько лет центром притяжения самых талантливых инженеров и изобретателей может стать уже не Силиконовая долина, а технопарк Чжунгуаньцунь. Именно тогда США, помимо торговых претензий Китаю, стали еще обвинять Пекин в принуждении американских компаний к передаче технологий, в воровстве интеллектуальной собственности. Объявили телекоммуникационное оборудование Huawei угрозой национальной безопасности, и внесли компанию в черный список Минторга, в результате чего большинству американских поставщиков стало запрещено работать с Huawei.
Тем не менее, по ряду технологий, Китай уже опережает развитые страны. Так, например, Huawei обладает наибольшим числом патентов по технологиям связи 5G. Кроме того, Китай, в отличие от США, уже давно определился с частотными диапазонами для строительства сетей 5G. Китайские мобильные операторы уже получили лицензии на коммерческую эксплуатацию сетей 5G, в первой сотне крупнейших городов Китая они должны заработать уже в октябре.
Противостояние с США хотя и бьет по краткосрочным интересам китайских компаний – по оценкам Huawei, американские санкции сократят выручку компании на 30 миллиардов долларов – однако в долгосрочном плане, заставляет Китай активнее разрабатывать собственные фундаментальные технологии. Так, несмотря на то, что Китай импортирует сейчас чипов и полупроводников почти на 300 миллиардов долларов в год – больше, чем сырой нефти – страна пытается развивать собственное производство. Huawei объявила несколько месяцев назад о создании собственного чипа для искусственного интеллекта, а недавно таких же успехов добилась и Alibaba. Так что остановить, таким образом, прогресс Китая США не смогут, уверен Габуев.
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"Противостояние с США и ограничение на доступ к американским технологиям и экосистеме американских университетов и Кремниевой долины затормозят, но не остановят прогресс КНР в цифровой сфере. В силу глобальности рынка и глобальности цепочек создания добавленной стоимости и разработки новых технологий, ограничение связей с Китаем будет болезненно и для американской стороны. К тому же, политические ограничения в США станут для Китая стимулом для разработки отечественных решений, а также для сотрудничества с другими центрами компетенций, включая Европу, Россию, Израиль и страны Азии", - отмечает эксперт.
Возможно, предполагать, что Китай в недалеком будущем станет абсолютным мировым технологическим лидером, не стоит. Все-таки в США накоплен колоссальный научно-технический потенциал. В области фундаментальных исследований, в том числе по ИИ, самые цитируемые научные работы, по-прежнему, выпускают американские ученые. Однако совершенно очевидно, что формируется, как минимум, биполярная система технологического лидерства, где две крупнейшие державы соревнуются между собой. Остается только открытым вопрос, как это соперничество отразится на Всемирной сети и глобальных коммуникациях. Не исключено, что в новую эпоху глобальное сетевое пространство останется территорией конкуренции между различными центрами.
Шанхай
2 октября, 10:30Россия-Китай: Главное
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