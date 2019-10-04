Эксперт: Китай прошел путь от аграрной страны до цифровой державы

МОСКВА, 4 окт - " Проект "Россия-Китай: главное . Китай сделал большой рывок в области цифровизации. Число интернет пользователей за четверть века выросло от нескольких сотен тысяч до 850 миллионов человек. Китай уже занимает лидирующие позиции в технологиях развития связи пятого поколения. За 70 лет страна прошла долгий путь от отсталой аграрной страны к мировому локомотиву цифровизации.

Достижения Китая в цифровизации за последние 20-25 лет впечатляют. Если в 1997 году доступом в интернет обладали лишь чуть более 600 тысяч китайцев, то в 2019 году число интернет пользователей, по официальным данным, превысило 850 миллионов человек. Средняя скорость интернет-соединения за последние пять лет выросла семикратно, а стоимость мобильного интернета, как посчитали в Министерстве промышленности и информатизации КНР, снизилась на 90%. В итоге он стал доступен подавляющему большинству жителей страны. По данным китайской статистики, с мобильных устройств выходят во всемирную сеть 99% всех китайских пользователей. Развитию способствует хорошо налаженная инфраструктура. По данным на прошлый год, 98% населения страны проживало в зонах покрытия сетями 4G. Было построено 3,7 миллиона базовых станций. Как сообщает агентство Синьхуа, высокоскоростной мобильный интернет стал доступен всем жителям, в том числе в труднодоступных горных районах.

© REUTERS / Jason Lee Презентация смартфона Mi Mix Alpha в Пекине © REUTERS / Jason Lee Презентация смартфона Mi Mix Alpha в Пекине

Повсеместная цифровизация позволила Китаю занять новое место в мировой цепочке создания ценностей. Если в 90-е и 2000-е годы за Китаем прочно удерживалась слава мировой фабрики, производящей дешевые товары широкого потребления, а также большой копировальной машины, которая заимствует все передовые технологии, разработанные в мире, то теперь ситуация меняется. Цифровая экономика, по оценкам Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в 2018 году выросла до 31.3 триллиона юаней, что составляет 34.8% ВВП страны, и вносит 67.9% в общий рост ВВП. На общей волне цифровизации появились технологические гиганты – Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei. В этом году среди компаний-единорогов – стартапов с капитализацией более 1 миллиарда долларов, самые дорогие – две китайские компании. Bytedance оценена в 75 миллиардов долларов, Didi Chuxing – в 56 миллиардов долларов, и лишь на третьей строчке американская JUUL Labs, которая стоит 50 миллиардов долларов.

Успех Китая в технологическом развитии во многом обеспечивался государственной поддержкой. Согласно опубликованной в 2017 году Программе развития искусственного интеллекта нового поколения, к 2030 году Китай должен стать мировым лидером в области ИИ, отрасль должна аккумулировать около 150 миллиардов долларов. Согласно другой программе, "Сделано в Китае – 2025", Китай должен занять лидирующие позиции в мире по высокотехнологичному производству, компьютерным чипам, самоуправляемым автомобилям, новым материалам, биотехнологиям. Программа предусматривает, что через 6 лет Китай должен в целом обеспечивать себя необходимыми ключевыми компонентами для создания высокотехнологичной продукции: доля собственного производства должна быть не меньше 70%. Наличие стратегического планирования и внимание к этой сфере высшего руководства КНР – важные составляющие китайского технологического чуда, сказал в интервью Sputnik руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

"Китай укрепит свою роль одного из лидеров глобального цифрового рынка. Высокий уровень развития ИКТ, продолжающиеся многомиллиардные вливания в разработки и подготовку кадров, наличие стратегического планирования и внимание к этой сфере высшего руководства КНР, а также собственный огромный рынок являются слагаемыми успеха на этом пути", - сказал он.

Успехам Китая рады не все страны. США, например, восприняли это как гонку за технологическое лидерство. В Вашингтоне впервые почувствовали, что буквально через несколько лет центром притяжения самых талантливых инженеров и изобретателей может стать уже не Силиконовая долина, а технопарк Чжунгуаньцунь. Именно тогда США, помимо торговых претензий Китаю, стали еще обвинять Пекин в принуждении американских компаний к передаче технологий, в воровстве интеллектуальной собственности. Объявили телекоммуникационное оборудование Huawei угрозой национальной безопасности, и внесли компанию в черный список Минторга, в результате чего большинству американских поставщиков стало запрещено работать с Huawei.

Тем не менее, по ряду технологий, Китай уже опережает развитые страны. Так, например, Huawei обладает наибольшим числом патентов по технологиям связи 5G. Кроме того, Китай, в отличие от США, уже давно определился с частотными диапазонами для строительства сетей 5G. Китайские мобильные операторы уже получили лицензии на коммерческую эксплуатацию сетей 5G, в первой сотне крупнейших городов Китая они должны заработать уже в октябре.

Противостояние с США хотя и бьет по краткосрочным интересам китайских компаний – по оценкам Huawei, американские санкции сократят выручку компании на 30 миллиардов долларов – однако в долгосрочном плане, заставляет Китай активнее разрабатывать собственные фундаментальные технологии. Так, несмотря на то, что Китай импортирует сейчас чипов и полупроводников почти на 300 миллиардов долларов в год – больше, чем сырой нефти – страна пытается развивать собственное производство. Huawei объявила несколько месяцев назад о создании собственного чипа для искусственного интеллекта, а недавно таких же успехов добилась и Alibaba. Так что остановить, таким образом, прогресс Китая США не смогут, уверен Габуев.

"Противостояние с США и ограничение на доступ к американским технологиям и экосистеме американских университетов и Кремниевой долины затормозят, но не остановят прогресс КНР в цифровой сфере. В силу глобальности рынка и глобальности цепочек создания добавленной стоимости и разработки новых технологий, ограничение связей с Китаем будет болезненно и для американской стороны. К тому же, политические ограничения в США станут для Китая стимулом для разработки отечественных решений, а также для сотрудничества с другими центрами компетенций, включая Европу, Россию, Израиль и страны Азии", - отмечает эксперт.