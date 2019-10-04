В Кузбассе суд оштрафовал экс-преподавателя вуза за взятки со студентов

Слышали новость? Полковнику ФСБ Черкалину давали взятки прямо на Лубянке В чем причина конфликта в онкоцентре им. Блохина? Можно ли победить коррупцию, если взятки могут брать даже в ФСБ? Как изменятся налоги для богатых россиян? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".