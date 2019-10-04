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РИА Новости

В Кузбассе суд оштрафовал экс-преподавателя вуза за взятки со студентов

12:05 04.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 окт - РИА Новости. Бывшему преподавателю вуза в Новокузнецке назначили судебный штраф в 95 тысяч рублей за взятки со студентов за предмет "физика", в отношении взяткодателей тоже возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Следствием и судом установлено, что обвиняемый получал денежное вознаграждение от студентов за фиктивную сдачу зачетов и экзаменов по предмету "физика". Сумма вознаграждения составляла от 500 до 3 тысяч рублей. В общей сложности незаконным путем обвиняемый получил порядка 114 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
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2 октября, 11:57РИА Новости
В Новосибирске патологоанатом получал взятки от похоронной компании
Отмечается, что в ведомость и зачетные книжки преподаватель вносил ложные сведения об оценках. Денежные средства студенты передавали либо лично при встрече, либо перечисляли на банковскую карту обвиняемого.
"Информация о коррупционном заработке преподавателя стала известна сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новокузнецку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено 57 эпизодов преступной деятельности преподавателя. В отношении взяткодателей также были возбуждены уголовные дела", - отмечается в сообщении.
Бывшему преподавателю предъявили обвинения в совершении 57 эпизодов преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), 55 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
"Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 95 тысяч рублей", – уточняет ведомство.
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
1 октября, 19:19Сказано в эфире
Слышали новость? Полковнику ФСБ Черкалину давали взятки прямо на ЛубянкеВ чем причина конфликта в онкоцентре им. Блохина? Можно ли победить коррупцию, если взятки могут брать даже в ФСБ? Как изменятся налоги для богатых россиян? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".
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МВД РФКемеровская областьПроисшествия
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