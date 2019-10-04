В Славянске-на-Кубани установили участников конфликта со стрельбой

КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Участники корпоративного конфликта со стрельбой на одном из предприятий Славянска-на-Кубани установлены, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее ГУМВД сообщило, что в Славянске-на-Кубани рано утром произошел инцидент со стрельбой на одном из предприятий города, причина конфликта - спор между хозяйствующими субъектами. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, имела место попытка рейдерского захвата. По данным СМИ, речь идет о консервном заводе "Кубанские деликатесы".