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РИА Новости

В Славянске-на-Кубани установили участников конфликта со стрельбой

11:50 04.10.2019 (обновлено: 15:40 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Участники корпоративного конфликта со стрельбой на одном из предприятий Славянска-на-Кубани установлены, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее ГУМВД сообщило, что в Славянске-на-Кубани рано утром произошел инцидент со стрельбой на одном из предприятий города, причина конфликта - спор между хозяйствующими субъектами. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, имела место попытка рейдерского захвата. По данным СМИ, речь идет о консервном заводе "Кубанские деликатесы".
"Все лица установлены", - сказали в пресс-службе.
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Краснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
вам же еще тогда говорили классики,что капитализм реакционен и неизбежно ведет к войне связанной с переделом собственности ... трудно было представить еще недавно в моей Родине СССР,чтоб кубанский молочный завод кто либо захватил )) тут же бы Государственная Милиция приехала и рот с фронтом соеденила агрессорам...а нынче Юр.лицо Полиция как ффилиал частной компании МВД РФ ,у которой ОГРН в классификаторе на единичку начинается максимум что может,то оказать "услугу" в виде консультации по телефону физическим лицам,согласно их ОКВЭДам)))
4 октября, 12:33
3981656
2420002
Разбойное нападение сейчас стало модно уже называть "рейдерским захватом" ??? Мда уж... грустно то все как стало у нас...
4 октября, 12:23
bravades
1220001
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