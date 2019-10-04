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РИА Новости

В Станице Луганской открыли временный мост

11:21 04.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Временный мост открыли в пятницу в Станице Луганской, начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста, сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец в пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа начались работы по разминированию, позже Киев начал установку временного обходного моста на КПП.
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"Утром, примерно в 7.45 (совпадает с мск), после обследования территории пиротехники, сотрудники компании "Укртрансмост" сняли ограждения обходного временного моста. И сразу люди начали пользоваться", - говорится в сообщении обладминистрации в Facebook.
По данным пресс-службы, также был начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста, там работаю 10 работников "Укртрансмоста" с разной строительной техникой.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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