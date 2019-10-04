В МВД назвали причину инцидента со стрельбой в Славянске-на-Кубани

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. В Славянске-на-Кубани произошел инцидент со стрельбой на одном из предприятий города, причина конфликта — спор между хозяйствующими субъектами, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее источник в правоохранительных структурах региона и пресс-служба местной администрации сообщили РИА Новости, что рано утром на одном из предприятий Славянска-на-Кубани произошла, предположительно, попытка рейдерского захвата. В СМИ писали, что инцидент произошел на консервном заводе "Кубанские деликатесы", расположенном по адресу улица Красная, 143б.

"В дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району Краснодарского края поступило сообщение о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани на улице Красной. На место незамедлительно прибыли полицейские, а также сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий", — говорится в сообщении.