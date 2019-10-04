Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T12:45Z
https://ria.ru/20191004/1559428890.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В МВД назвали причину инцидента со стрельбой в Славянске-на-Кубани

11:21 04.10.2019 (обновлено: 12:45 04.10.2019)
20562
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. В Славянске-на-Кубани произошел инцидент со стрельбой на одном из предприятий города, причина конфликта — спор между хозяйствующими субъектами, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее источник в правоохранительных структурах региона и пресс-служба местной администрации сообщили РИА Новости, что рано утром на одном из предприятий Славянска-на-Кубани произошла, предположительно, попытка рейдерского захвата. В СМИ писали, что инцидент произошел на консервном заводе "Кубанские деликатесы", расположенном по адресу улица Красная, 143б.
Автомобиль Следственного комитета РФ
27 сентября, 22:14РИА Новости
СК начал проверку после сюжета СМИ о рейдерском захвате квартиры москвички
"В дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району Краснодарского края поступило сообщение о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани на улице Красной. На место незамедлительно прибыли полицейские, а также сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий", — говорится в сообщении.
На месте происшествия находится руководство ОМВД России по Славянскому району, работает следственно-оперативная группа.
43736042
Обсудить 16
ГУМВДКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
никак из 90 не выйдут - Краснодарский край завис там основательно.
4 октября, 11:26
Александр Бородин
4230520
а там вообще.какая власть.
4 октября, 11:46
cchugunova1996
3460000
Рекомендуем
Балкон
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
РИА
Новости
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в российских СМИ
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Славянске-на-Кубани установили участников конфликта со стрельбой
Лента
новостей
Сотрудник полиции
Полиция уточняет число пострадавших в инциденте на кубанском заводе
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Адвокат Надежды Савченко - Илья Новиков (в центре), генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко (справа) перед зданием Донецкого суда в Ростовской области
Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
На Украине рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-12
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Кубани рейдеры попытались захватить завод
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния