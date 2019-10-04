Пермской учительнице, защитившей учеников при нападении, вручили медаль

ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Защитившая своих учеников во время нападения на школу в Перми учительница Наталия Шагулина получила медаль следственного комитета "Доблесть и отвага", сообщается на Защитившая своих учеников во время нападения на школу в Перми учительница Наталия Шагулина получила медаль следственного комитета "Доблесть и отвага", сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Третьего октября 2019 года в торжественной обстановке руководитель пермского СУСК Сергей Сарапульцев по поручению председателя СК России вручил учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной ведомственную медаль "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, награда вручена педагогу за героические действия во время событий, произошедших 15 января 2018 года, когда во время урока двое старшеклассников напали на учеников младших классов, причинив девяти из них множественные ножевые ранения.

Как отмечает СК, во время вручения медали Сарапульцев подчеркнул, что подвиг Шагулиной, ее самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей являются высочайшим примером истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности.

Годом ранее Шагулиной по указу президентом России Владимира Путина была присвоена медаль "За отвагу".