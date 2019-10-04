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РИА Новости

Пермской учительнице, защитившей учеников при нападении, вручили медаль

11:09 04.10.2019 (обновлено: 15:47 04.10.2019)
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© Следственное управление СК РФ по Пермскому краюЦеремония награждения учителя начальных классов школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной
Церемония награждения учителя начальных классов школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной
© Следственное управление СК РФ по Пермскому краю
ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Защитившая своих учеников во время нападения на школу в Перми учительница Наталия Шагулина получила медаль следственного комитета "Доблесть и отвага", сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.
"Третьего октября 2019 года в торжественной обстановке руководитель пермского СУСК Сергей Сарапульцев по поручению председателя СК России вручил учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной ведомственную медаль "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.
© Следственное управление СК РФ по Пермскому краюМедаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага"
Медаль Следственного комитета Российской Федерации Доблесть и отвага
© Следственное управление СК РФ по Пермскому краю
Медаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага"
По данным ведомства, награда вручена педагогу за героические действия во время событий, произошедших 15 января 2018 года, когда во время урока двое старшеклассников напали на учеников младших классов, причинив девяти из них множественные ножевые ранения.
Как отмечает СК, во время вручения медали Сарапульцев подчеркнул, что подвиг Шагулиной, ее самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей являются высочайшим примером истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности.
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Психолог назвал возможную причину поножовщины в школе в Перми
Годом ранее Шагулиной по указу президентом России Владимира Путина была присвоена медаль "За отвагу".
В январе прошлого года в указанной школе произошла поножовщина, в которой пострадали четвероклассники и учительница. Нападение организовали двое подростков - бывший ученик школы и действующий ученик 10 класса. По решению суда, каждому из них, соответственно, было назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы, второму - 7 лет колонии, в том числе принудительные меры медицинского характера. Во вторник Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу частного охранного предприятия Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день ЧП.
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Следственный комитет РФВладимир ПутинРоссияПермьОбщество
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