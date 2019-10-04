В Керченском проливе рядом с Крымским мостом обнаружили бомбы времен войны

"В 20 метрах от опоры Крымского моста, при условиях плохой видимости в воде специалистам удалось идентифицировать взрывоопасные предметы, как авиационные осколочные бомбы весом 10 кг и 2,5 кг (АО-10, 2 ед., АО-2,5) и одна граната (Ф1-1 ед)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все находки были успешно извлечены, погружены на автомобиль и доставлены на специальный полигон, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожены.