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РИА Новости

В Керченском проливе рядом с Крымским мостом обнаружили бомбы времен войны

11:05 04.10.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрымский мост в Керченском проливе
Крымский мост в Керченском проливе
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост в Керченском проливе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели обнаружили и обезвредили ряд взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Керченском проливе, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"В 20 метрах от опоры Крымского моста, при условиях плохой видимости в воде специалистам удалось идентифицировать взрывоопасные предметы, как авиационные осколочные бомбы весом 10 кг и 2,5 кг (АО-10, 2 ед., АО-2,5) и одна граната (Ф1-1 ед)", - говорится в сообщении.
Экскурсанты в Керченской крепости
17 августа, 10:23РИА Новости
При разминировании крепости Керчи нашли фугас и 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, все находки были успешно извлечены, погружены на автомобиль и доставлены на специальный полигон, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожены.
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Крымский мостКерченский проливМЧС РФПроисшествия
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