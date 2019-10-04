Более 10 га земли переданы для создания индустриального парка Протвино

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Порядка 10,3 гектаров федеральной земли передано Московской области для создания индустриального парка в Протвино, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
Ранее земля находилась в пользовании ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий".
"10,3 гектаров федеральной земли переданы в собственность городского округа Протвино для создания индустриального парка. Передача состоялась благодаря взаимодействию Минмособлимущества и Росимущества. Переданный земельный участок поставлен на кадастровый учет, что позволит вовлечь землю в хозяйственный оборот", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Владислава Когана.
По словам заместителя Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, в ближайшее время администрации муниципалитета предстоит оформить земельный участок в собственность и изменить её назначение.
Зампред отметил, что на территории индустриального парка планируется размещение высокотехнологичных производств.