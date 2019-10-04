Более 10 га земли переданы для создания индустриального парка Протвино

"10,3 гектаров федеральной земли переданы в собственность городского округа Протвино для создания индустриального парка. Передача состоялась благодаря взаимодействию Минмособлимущества и Росимущества. Переданный земельный участок поставлен на кадастровый учет, что позволит вовлечь землю в хозяйственный оборот", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Владислава Когана.