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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

10:38 04.10.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПоврежденные минометным обстрелом дома в районе Барза на востоке Дамаска
Поврежденные минометным обстрелом дома в районе Барза на востоке Дамаска
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 22, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Хама – восемь, Латакия – семь, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Хама – 12, Идлиб – семь, Латакия – три", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
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