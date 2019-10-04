Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 22, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Хама – восемь, Латакия – семь, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Хама – 12, Идлиб – семь, Латакия – три", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.