В Тамбовской области шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса со стоявшим на обочине грузовиком в Тамбовской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в 4.05 мск пятницы на 440 километре трассы Р-22 "Москва-Каспий".
"Микроавтобус Volkswagen столкнулся с самосвалом, который стоял на обочине. Пострадали шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, все живы. Их доставили во вторую городскую больницу. Детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водителя среди пострадавших нет.
В управлении ГИБДД Тамбовской области РИА Новости пояснили, что микроавтобус выполнял частный рейс.
"Водитель по объявлению набрал людей, чтобы подвезти", - пояснил РИА Новости представитель управления ГИБДД.
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