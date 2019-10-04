Поморье предлагает привлечь Минэнерго к доработке региональных инициатив

АРХАНГЕЛЬСК, 4 окт – РИА Новости. Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева предложила привлекать к доработке региональных инициатив в энергетике Минэнерго РФ.

Об этом она сообщила на панельной дискуссии "Законотворчество в сфере ТЭК: основные тренды, взаимодействие федерального и регионального уровней власти" в рамках Российской энергетической недели в Москве, говорится в пресс-релизе областного собрания депутатов.

Особый акцент в дискуссии был сделан на том, что цель законотворчества в топливно-энергетическом комплексе – повышение надежности и доступности энергообеспечения всех потребителей во всех регионах страны. Для достижения этой цели необходима активизация работы всех ветвей и уровней государственной власти.

Особое внимание на встрече было уделено взаимодействию региональных органов законодательной власти с федеральными.

В своем выступлении Прокопьева остановилась на тех случаях, когда регион, выходя с законодательной инициативой на уровень правительства РФ, понимает, что может последовать отрицательное заключение. И для преодоления подобных моментов необходимо создать механизм доработки инициатив. Идеальный вариант – совместная работа с профильным федеральным министерством.

"Например, наша Архангельская область относится к неценовым зонам оптового рынка электроэнергии. В ситуации, когда муниципальные образования региона являются территориями Крайнего Севера и приравненными к ним местностями, часть из них входит в Арктическую зону, цена на электроэнергию значительно выше среднероссийской. И здесь очень сложно говорить о развитии какого-либо бизнеса. Сегодня существуют определенные преференции в этом вопросе для дальневосточного округа, но я уверена, что если мы предложим аналогичный проект для наших территорий, то наткнемся на определенные проблемы. Поэтому начать обсуждение данного вопроса разумнее на площадке Министерства энергетики Российской Федерации", - сказала Прокопьева, слова которой цитирует пресс-служба облсобрания.

Также, по ее словам, в регионах, в том числе в Архангельской области, зачастую возникает недопонимание между органами власти и государственными корпорациями.