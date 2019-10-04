В Новосибирске выписали из больницы мальчика, упавшего в яму с кипятком

НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Годовалого мальчика, получившего серьезные ожоги после падения вместе с матерью в яму с кипятком на одной из улиц в центре Новосибирска, в пятницу выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы.

Как сообщалось ранее, женщина с ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком. Сразу после ЧП их отправили на лечение в ожоговый центр Новосибирской областной больницы. Ребенок получил ожоги 20% поверхности тела, но врачи с самого начала наблюдали положительную динамику в его лечении.

"Мальчика сегодня выписали. Его мама пока осталась до следующей недели", - сообщил собеседник агентства.