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РИА Новости

В Новосибирске выписали из больницы мальчика, упавшего в яму с кипятком

10:00 04.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОперационный блок Городской клинической больницы №2 в Новосибирске
Операционный блок Городской клинической больницы №2 в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Годовалого мальчика, получившего серьезные ожоги после падения вместе с матерью в яму с кипятком на одной из улиц в центре Новосибирска, в пятницу выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы.
Как сообщалось ранее, женщина с ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком. Сразу после ЧП их отправили на лечение в ожоговый центр Новосибирской областной больницы. Ребенок получил ожоги 20% поверхности тела, но врачи с самого начала наблюдали положительную динамику в его лечении.
"Мальчика сегодня выписали. Его мама пока осталась до следующей недели", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в СК сообщили, что по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". По версии следствия, горячая вода из теплотрассы размыла грунт, образовав яму с кипятком, куда и упали проходившие рядом 32-летняя женщина с годовалым ребенком.
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